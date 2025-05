VÍDEO: Corpo é achado em caverna na região; polícia investiga

Um corpo foi encontrado em uma área de mata na estrada do bairro Monte Valério, em Ubatuba. Uma equipe da concessionária Elektro realizava manutenção no local quando os profissionais localizaram os restos mortais e alertaram a Polícia Militar, na tarde do último sábado (10).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

De acordo com as autoridades, o corpo foi localizado dentro de uma espécie de caverna. Uma perna, um crânio e diversos ossos foram encontrados.