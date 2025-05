Taubaté Futsal estreia no Paulista fora de casa contra o Magnus

O Taubaté Futsal visita o Magnus na noite desta terça-feira (13), a partir das 20h, na Arena Sorocaba, em partida que marca a estreia do time da região no torneio estadual.

Comandado pelo técnico Leandro Reis, o time da região quer ao menos fazer uma boa campanha e terá uma pedreira na estreia. Antes, o Taubaté disputou a Taça São Paulo, com duas vitórias e três derrotas no torneio preparatório.