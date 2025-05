Agora: acidente em frente ao Carrefour para o trânsito em SJC

Um acidente registrado na manhã desta terça-feira (13) em frente ao hipermercado Carrefour, na avenida Deputado Benedito Matarazzo, comprometeu o fluxo de veículos em importantes vias da zona oeste de São José dos Campos.

Segundo informações preliminares, o congestionamento atinge toda a extensão da avenida Benedito Matarazzo, incluindo o Anel Viário, e já reflete nas avenidas Armando de Oliveira Cobra e Jorge Zarur. Por volta das 7h40, motoristas relataram trânsito completamente parado no sentido Via Dutra.