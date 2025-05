Joseense Casemiro deve retornar à seleção com Ancelotti

De acordo com Hernan, embora os diálogos entre os dois não tenham sido especificamente sobre a seleção, as conversas envolveram a grandeza do futebol brasileiro e o nível técnico dos atletas. “Não houve uma ligação do Ancelotti para pedir informações da seleção, mas sim um diálogo natural sobre o Brasil, a seleção e seus jogadores. A possibilidade de Casemiro voltar é real — e muito grande”, afirmou.

O técnico Carlo Ancelotti tem mantido contato com Casemiro e pode incluí-lo em sua primeira convocação à frente da seleção brasileira, conforme informou o colunista André Hernan, no programa De Primeira.

Casemiro e Ancelotti trabalharam juntos no Real Madrid, onde, segundo o colunista, construíram uma forte relação de confiança dentro e fora de campo. “No dia a dia do clube, Casemiro era homem de confiança do Ancelotti. Fora do gramado, mantinham uma amizade com troca constante de ideias”, relatou Hernan.

O meio-campista está ausente da seleção desde 2023 e não foi convocado durante a breve passagem de Dorival Júnior, ficando fora até mesmo da última Copa América.

Ancelotti foi oficialmente confirmado pela CBF e deve iniciar sua trajetória na seleção brasileira no dia 26 de maio, logo após o fim da temporada com o Real Madrid. Os primeiros compromissos do novo treinador serão contra Equador e Paraguai, em 5 e 10 de junho, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.