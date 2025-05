Gisele encontrou caminhoneiro e quer nova vida em outra cidade

Após seis dias de desaparecimento, Gisele Heloísa Alves Silva, moradora de Goianira (GO), foi localizada na companhia de um caminhoneiro.

De acordo com informações da Polícia Civil, ela deixou a cidade por vontade própria e relatou que pretendia recomeçar a vida em outra cidade, mencionando São Paulo como possível destino.