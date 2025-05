Fez swing no motel, mas ficou com ciúme da esposa e armou barraco

Uma briga entre dois casais em um motel de Várzea Grande (MT) terminou em confusão e com a condução de um jovem de 25 anos à delegacia, neste sábado (10). O tumulto teria sido motivado por ciúmes durante o encontro entre os casais, segundo relatos.

De acordo com informações apuradas, o desentendimento teve início quando um dos homens teria demonstrado ciúmes da própria companheira com o amigo que os acompanhava. A esposa do amigo também estava no local, e presenciou toda a cena.