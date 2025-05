Serra antiga da Tamoios será interditada para transporte de carga

A serra antiga da Rodovia dos Tamoios será temporariamente interditada na madrugada desta terça-feira (13) para permitir o transporte de uma carga de grandes proporções. A interdição começa às 23h50 desta segunda-feira (12), no sentido São José dos Campos.

Segundo a concessionária responsável pela rodovia, será realizado o deslocamento de um reator industrial, transportado por uma carreta que, junto com a carga, pesa aproximadamente 183 toneladas. O conjunto possui quase 6 metros de altura e 40 metros de comprimento.