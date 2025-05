Homem atira pedra em kombi da assistência social em São José

Um homem atirou uma pedra contra uma kombi do serviço de Apoio Social da prefeitura na tarde desta segunda-feira (12), em São José dos Campos. O incidente ocorreu às 16h18, na avenida Juscelino Kubitschek, região da Vila Industrial, durante o atendimento a uma pessoa em situação de rua.

Segundo informações divulgadas em nota oficial da prefeitura, a Guarda Civil Municipal foi acionada após a atitude hostil do suspeito, que danificou o veículo utilizado em ações de assistência social.