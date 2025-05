'Sem acreditar'; dona Marilza deixará saudades em Jacareí

Marilza Bittencourt dos Reis, 67 anos, morreu nesta segunda-feira (12) em Jacareí e será sepultada na tarde desta terça-feira (13), no cemitério Campo da Saudade. Ainda haverá um velório das 8h às 13h.

Nas redes sociais, a comoção foi grande. Priscilla Aparecida lembrou, em comentário, que Marilza agora poderá encontrar a filha, também já falecida. “Meus sentimentos a todos familiares e amigos,que vc possa descansar ao lado da sua filha”, escreveu.