Espaço do Cegonheiro é inaugurado em São José dos Campos

A administração do espaço é feita de forma compartilhada entre as entidades, com coordenação do diretor regional do Sinaceg em São José dos Campos, Gustavo do Carmo.

Além dos serviços operacionais, o espaço também realiza campanhas de vacinação, eventos comemorativos, sorteios e atividades voltadas a crianças. Parte dos serviços, como os da cooperativa financeira, é aberta a outros públicos.