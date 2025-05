'Mato a sua mãe': após estupro, homem ameaçou criança em São José

O homem, que é DJ de festas infantis e se apresenta como pastor, é ex-padrasto da garota, de acordo com o boletim de ocorrência. Ele confessou o crime, segundo a Polícia Militar. Apesar de ter admitido o estupro, ele foi ouvido e liberado na delegacia. O caso revoltou a cidade.

Após estuprar uma menina de 9 anos, no banheiro de um supermercado, o homem ameaçou a criança, dizendo que mataria a mãe dela caso ela denunciasse o crime, ocorrido na zona leste de São José dos Campos, no dia 6 de maio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O homem, de 44 anos, fotografou o abuso sexual e, por engano, enviou uma imagem para o irmão da criança, pelo celular, no dia seguinte. Após o envio, ele também ameaçou o garoto, ameaçando que "ia dar ruim" para o adolescente, caso a foto não fosse apagada. O irmão da menina, de 15 anos, comunicou a família e a polícia foi acionada. A foto do abuso foi anexada ao boletim de ocorrência.

Ex-padrasto, ele havia convidado os dois irmãos para ir ao supermercado, no Jardim Ismênia. Lá, levou a menina para o banheiro destinado a pessoas com deficiência e lá praticou o abuso, apesar da vítima tentar resistir.