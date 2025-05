TJ julga ação contra lei de detectores de monóxido de carbono

O Tribunal de Justiça agendou para o próximo dia 21 o julgamento da ação em que a Prefeitura de Taubaté pede que seja declarada a inconstitucionalidade da lei municipal que obriga a instalação de detectores de monóxido de carbono em imóveis residenciais que utilizem aparelhos aquecedores de água e calefatores a gás.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ação será analisada pelo Órgão Especial do TJ, que é composto por 25 desembargadores.