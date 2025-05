VÍDEO: Acidente grave mata motociclista na Via Dutra, em São José

O trágico acidente aconteceu no Km 148,6 da rodovia, no sentido São Paulo - Rio e Janeiro. A vítima fatal ainda não foi identificada.

Um vídeo mostra a cena de um trágico acidente em São José dos Campos, que terminou com uma morte. Um motociclista, ainda não identificado, morreu após um acidente na Via Dutra, em São José dos Campos, na tarde desta segunda-feira (12).

"Trânsito ficou lento e a motocicleta colidiu na traseira do caminhão. Condutor da motocicleta (sem documentos) não resistiu", informou a Polícia Rodoviária Federal.

O caso está sendo atendido pela PRF, Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e concessionária. "[Caminhoneiro] informou que estava vindo no fluxo do trânsito local, que ficou congestionado, forçando-o a parar e que a motocicleta (...) não conseguiu frear a tempo, vindo a colidir com a traseira do caminhão", disse o motorista do caminhão, de acordo com o boletim de ocorrência.

*Matéria em atualização.