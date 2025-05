Agora: trânsito lento pode ter causado acidente fatal na Dutra

Um homem morreu na tarde desta segunda-feira (12) após colidir com a traseira de um caminhão na marginal da Rodovia Presidente Dutra, próximo ao km 148, nas imediações do Campus do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial). O acidente envolveu uma motocicleta Honda CG 150 e um caminhão VW Delivery, e foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor com resultado de morte.

Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal ao 6º DP (Distrito Policial) de São José dos Campos, o trânsito estava lento no momento do acidente, o que levou o caminhoneiro Rudney da Silva Evangelista a reduzir a velocidade e parar o veículo. A vítima, que pilotava a moto com placas de São Lourenço (MG), não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira do caminhão, sofrendo ferimentos fatais.