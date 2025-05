Cachorro e gato são encontrados mortos em casa no Vale

Agentes da equipe de Defesa Animal da Prefeitura de Pindamonhangaba localizaram um cachorro e um gato mortos em avançado estado de decomposição dentro de uma casa na rua dos Andradas, na região central da cidade. A descoberta ocorreu após denúncias de moradores vizinhos, que relataram forte odor vindo do local.

Ao inspecionar o imóvel, a equipe confirmou a presença dos corpos e identificou o tutor dos animais, que poderá ser penalizado com multa de R$ 12 mil por maus-tratos com resultado de morte. A legislação municipal prevê multa de R$ 3 mil por animal vítima de maus-tratos, com valor dobrado em casos de óbito.