URGENTE: Motociclista morre após acidente na Dutra, em São José

Um motociclista morreu após um acidente na Via Dutra, em São José dos Campos, na tarde desta segunda-feira (12).

O trágico acidente aconteceu no Km 148,6 da rodovia, no sentido São Paulo - Rio e Janeiro. A vítima fatal ainda não foi identificada.