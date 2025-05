Embraer abre 200 vagas de estágio com bolsas de até R$ 2.400

A Embraer, referência global no setor aeroespacial, anunciou a abertura de 200 vagas para seu novo programa de estágio. A iniciativa contempla estudantes do ensino técnico e universitários das áreas de Tecnologia, Administração e Engenharia, com bolsas que podem chegar a R$ 2.400, além de benefícios como recesso remunerado e férias.

As inscrições vão até o dia 25 de maio e devem ser realizadas exclusivamente pelo site embraer.com/estagio2025. O processo seletivo será composto por etapas online, incluindo testes e dinâmicas em grupo. Estudantes de todas as regiões do Brasil podem participar.