Prefeitura de São José abre hoje inscrições para concurso

A Prefeitura de São José dos Campos abre nesta segunda-feira (12) as inscrições para um novo concurso público que oferece 16 vagas em diferentes áreas de atuação. Os salários vão de R$ 1.744,61 a R$ 4.938,53, conforme o cargo e a formação exigida.

As oportunidades são voltadas para profissionais com escolaridade desde o nível médio até o superior. A carga horária varia entre 30 e 40 horas semanais, de acordo com a função.