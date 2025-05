'De férias com a ex' no motel? Sexo e prisão após festa no motel

De férias com o ex? Não, em cartaz sexo, crime e prisão com o ex-namorado no motel.

Uma mulher foi presa após ir ao motel com o ex-namorado, para comemorar que ele havia tirado férias, e furtar R$ 5.000 que o rapaz havia recebido.

O caso aconteceu na madrugada deste domingo (11), em pleno Dia das Mães, na cidade de Várzea Paulista. Para comemorar, o homem convidou a ex-namorada para ir com ele ao motel, após receber o dinheiro das férias (R$ 5.000).