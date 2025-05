Taubaté recebe o Realidade Jovem no Paulista

O Taubaté encara o Realidade Jovem na tarde desta terça-feira (13), a partir das 16h, no estádio Joaquinzão, em Taubaté, pela segunda rodada do Campeonato Paulista Feminino. Na estreia, as taubateanas levaram 6 a 0 da Ferroviária fora de casa.

Agora, as Guerreiras Alviazul dão uma pausa no Campeonato Brasileiro da Série A-2 e focam no Estadual. E encaram um rival que, na estreia, perdeu em casa, em São José do Rio Preto, por 1 a 0 para o Palmeiras.