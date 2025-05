Polícia estoura ‘casa bomba’ em SJC e apreende 24 kg de drogas

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Jacareí estouraram uma ‘casa bomba’ do tráfico de drogas em São José dos Campos durante investigação de tentativa de homicídio no Parque Meia Lua. Um casal foi preso com mais de 24 quilos de drogas na manhã desta segunda-feira (12).

A tentativa de homicídio em Jacareí teria sido motivada por disputa de pontos de venda de entorpecentes e aconteceu no dia 6 de abril. Durante a investigação, policiais da DIG constataram que a motivação do crime foi a disputa por território do tráfico de drogas.