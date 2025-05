Dupla é presa com 7.500 pinos de cocaína dentro de carro no Vale

De acordo com o boletim de ocorrência, agentes da Polícia Militar Rodoviária estavam no pátio de pedágio da Tamoios realizando fiscalização de trânsito de rotina quando abordaram um veículo Fiat Argo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Os policiais encontraram no porta-malas do veículo uma sacola plástica preta, na qual estavam armazenados cerca de 7.500 pinos de cocaína – cerca de 9 quilos da droga. Os dois ocupantes do carro alegaram desconhecer a existência do material ilícito.

Ambos relataram que um deles teria sido contratado por um amigo para buscar a filha em São Sebastião e que, por isso, estavam se dirigindo até a cidade do Litoral Norte, quando foram abordados pela polícia.

Disse ainda que alugou o veículo e, antes de iniciar a viagem, deixou o carro em um lava-rápido. Narrou que buscou o veículo e seguiu viagem com o parceiro, quando foram abordados pela PM Rodoviária. Eles negaram conhecer a existência das drogas.