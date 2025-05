Filho de policial militar dá tiro na cabeça com a arma do pai

Um garoto de 13 anos deu um tiro na própria cabeça com a arma do pai, que é policial militar na cidade de São Vicente (SP). O caso aconteceu na última quinta-feira (8).

De acordo com informações, o adolescente teria encontrado a arma do pai e atirado na própria cabeça. Ele morreu em decorrência do tiro.