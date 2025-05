Homem mata ex-mulher e acaba morto a tiros pelo próprio filho

Um homem matou a sua ex-mulher e foi morto pelo filho. O caso aconteceu no último dia 7, em Itaocara, no Rio de Janeiro.

Segundo investigação da polícia, a técnica de enfermagem Fernanda Gomes Mello, de 40 anos, foi morta por Wanderson Pereira, de 57 anos, seu ex-companheiro, que também foi encontrado sem vida. Inicialmente, a polícia suspeitou que Wanderson havia se suicidado após matar Fernanda. No entanto, no curso da investigação, a polícia descobriu que Wanderson havia sido assassinado.