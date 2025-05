Idosa é levada ao hospital após 'acidente' com cenoura no sexo

Um caso inusitado viralizou nas redes sociais.

Uma idosa de 70 anos deu entrada em um hospital após um acidente ao usar uma cenoura durante o ato sexual. O caso aconteceu em Itaperuna (RJ).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Segundo a imprensa local, o caso ocorreu no dia 5. A cenoura quebrou após ter sido introduzida pela idosa em sua região íntima. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e conduziu a idosa para o hospital.