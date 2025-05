Criança foi estuprada no banheiro de mercado em SJC, diz família

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

DJ em festas infantis, o homem que estuprou uma criança de 9 anos em São José dos Campos também atua como pastor. Após confessar o crime, ele foi levado à delegacia, prestou depoimento e foi liberado, pois o estupro havia ocorrido há mais de 24 horas. O caso provocou revolta no município. A família da vítima cobra justiça e diz que o autor do crime é uma ameaça.

O crime aconteceu no dia 6 de maio. O homem, de acordo com o relato da vítima, puxou a menina para o banheiro de um supermercado, onde a estuprou. Após o crime, ele enviou por engano fotos do estupro para o irmão da vítima, um adolescente de 15 anos, no dia 7. O rapaz, então, comunicou a família e a polícia foi acionada. O homem confessou o crime, de acordo com a Polícia Militar.

O homem foi identificado como José Lucas dos Santos Ferreira, de 44 anos.

Delegacia.

Ao ser levado para a DDM (Delegacia de Defesa da Mulher), o homem foi ouvido e foi liberado. "Ao ser indagado, confessou a prática do crime, sendo, portanto conduzido a DDM para esclarecimentos. Na delegacia, foi constatado que o fato ocorrera há mais de 24 horas, não sendo possível a prisão em flagrante do criminoso. Partes foram ouvidas e liberadas", informou a PM.