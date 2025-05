Casal e filhas de 7 e 2 anos morrem em acidente trágico

Tragédia no Rodoanel.

Uma família morreu em um acidente ocorrido na tarde deste último sábado (10), no Rodoanel Mário Covas, na altura de São Bernardo do Campo.

Morreram no acidente o casal Paulo e Taty, de 42 e 40 anos, e as filhas de 7 e 2 anos. O caso aconteceu na altura do km 80, sentido Via Dutra. A família era evangélica e vivia na cidade de Mauá.