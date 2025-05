São José Futsal perde para o Velez e segue sem vencer na LNF

O São José Futsal perdeu por 3 a 0 para o Velez Camaquã na tarde deste domingo (11), no Ginásio Municipal de Esportes Wadislau Niemxeski, em Camaquã, em jogo válido pela quarta rodada da primeira fase da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Com esse resultado, o time joseense segue sem vencer em quatro jogos no torneio nacional, com apenas um ponto. E o rival já soma nove pontos na tabela.