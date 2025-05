URGENTE: Polícia identifica motociclista morto em rodovia do Vale

De acordo com o boletim de ocorrência, ele foi arrastado por cerca de 300 metros por caminhão e morreu em acidente em estrada do Vale do Paraíba. A ocorrência foi registrada por volta de 13h35, deste sábado (10).

De acordo com informações do boletim de ocorrência, não foram localizadas câmeras de monitoramento no trecho do acidente. A moto e o motociclista foram arrastados por cerca de 300 metros pelo caminhão. O motorista do caminhão, de 33 anos, não teria percebido o motociclista e parou o veículo porque sentiu algo estranho na roda dianteira e fumaça no local.

O motorista relatou em depoimento que transitava na velocidade da via 90 km/h, quando viu um motociclista sair do acostamento e invadir a pista de direção em que estava, porém ele não percebeu que em determinado momento atingiu o motociclista.

O condutor do caminhão disse que só parou metros depois porque sentiu algo estranho no veículo. Ele estava acompanhado de outro caminhão. Ele relatou que ficou em estado de choque, mas permaneceu no local do acidente.