AGORA: Irmão de vereador é preso pelo assassinato de peão no Vale

Policiais civis e militares prenderam neste sábado (10) um homem suspeito de envolvimento no assassinato do jovem peão de rodeio Mateus Expedito de Campos, de 24 anos, ocorrido em Lagoinha, no dia 30 de abril. O caso chocou a região. O suspeito preso é irmão de um vereador da cidade, segundo a polícia.

De acordo com as imagens, Mateus caminhava ao lado de um amigo quando os suspeitos se aproximaram em uma moto verde, sem placa. O garupa desceu do veículo e, após confirmar a identidade do peão, abriu fogo. Foram disparados seis tiros. Mateus ainda tentou correr e entrou em uma loja de ração, mas foi atingido. O amigo escapou sem ferimentos. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O nome do suspeito preso ainda não foi divulgado.

"Trata-se de um homicídio na cidade de Lagoinha, onde, por motivo fútil e mediante paga ou promessa, o irmão do presidente da Câmara de Lagoinha mandou executar um rapaz que era borracheiro e nas horas vagas era o melhor montador de cavalo que tinha na subregião. Então, é um crime que abalou sobremaneira as cidades e hoje com a prisão também. A prisão foi efetuada pela Polícia Militar e Polícia Civil. A investigação está comigo e com a delegacia de São Luís do Paraitinga", afirmou o delegado Jorge Barriello, responsável pela investigação.