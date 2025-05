Vigia vai esquentar marmita e ladrões levam R$ 46 mil em São José

De acordo com o boletim de ocorrência, os objetos subtraídos foram três martelos demolidores, com valor total estimado em R$ 46.300.

A polícia procura bandidos que fizeram limpa no almoxarifado de uma construtora em São José dos Campos. O furto ocorreu na madrugada de 26 de abril, em uma obra na rua Alteia, bairro Jardim Ismênia. Criminosos arrombaram a janela do almoxarifado e subtraíram ferramentas avaliadas em mais de R$ 46 mil. Outros itens também foram levados.

Segundo o depoimento do coordenador da obra, que também é o representante legal da empresa, havia um vigilante no local no momento do furto. No entanto, o segurança informou que não viu a ação criminosa, pois estava “esquentando sua marmita” no instante da invasão.

A ausência de testemunhas e o horário do crime dificultam a identificação dos autores, que não foram vistos no momento da subtração. O furto só foi percebido na manhã seguinte, durante a verificação de rotina no canteiro de obras.

O caso está sendo apurado pelo 5º DP (Distrito Policial) de São José. A ocorrência foi inicialmente registrada como furto qualificado.