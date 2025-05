Bombeiros combatem chamas no Litoral Norte

O Corpo de Bombeiros combateu um incêndio na área externa de uma casa no Porto Novo, em Caraguatatuba, na tarde deste sábado (10).

O caso aconteceu às 13h15, na avenida José Herculano.