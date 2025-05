Após ameaçar matar filha, mãe comemora perda da guarda: 'Livre'

Após chantagear o ex-marido, ameaçando jogar a filha pela janela, uma mulher comemorou ter perdido a guarda da bebê.

O caso aconteceu em Goiás, na cidade de Anápolis. A mãe, que é investigada por tortura e ameaça, queria reatar o relacionamento com o ex e ameaçava matar a filha.