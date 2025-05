VÍDEO: Motorista fura bloqueio e avança carro contra inspetora

Uma motorista desrespeitou um bloqueio feito por funcionários da Escola Municipal Teiji Kita, em Santa Isabel, e avançou com seu carro em direção a uma inspetora. O caso aconteceu na tarde de quarta-feira (7).

Nas imagens, o carro segue em direção a inspetora, mesmo com os sinais de parada da mulher. O bloqueio é feito para garantir a segurança de crianças durante o embarque e desembarque escolar, uma vez que a via é estreita e o ônibus não consegue fazer a manobra.