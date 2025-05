VÍDEO: 'Ben 10' é baleado em tentativa de homicídio

Um jovem de 22 anos, conhecido como “Ben 10”, foi vítima de tentativa de homicídio, em plena luz do dia, na tarde de sexta-feira (9). A tentativa aconteceu no bairro Jacintinho, em Maceió (AL).

Imagens de segurança mostram o momento em que o jovem é atingido por disparos de uma arma.