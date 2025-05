Doméstica desaparecida a caminho do trabalho é achada com vida

Encontrada!

Após desaparecer a caminho do trabalho, a doméstica Gisele Heloísa Alves Silva, de 29 anos, foi encontrada com vida.

Gisele havia desaparecido a caminho do trabalho, após o seu carro ter um problema e ela pedir uma moto por aplicativo. O caso aconteceu em Goianira (GO) e passou a ser acompanhado pela polícia.