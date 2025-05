Criança autista é achada com vida após se perder em São José

Final feliz.

Uma criança autista, de 11 anos, foi encontrada com vida após se perder em São José dos Campos, na manhã deste sábado (10).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu por volta das 6h20, nas proximidades da Rodoviária Nova, no Jardim Paulista, e a criança foi encontrada em uma ação que envolveu a Guarda Municipal e o monitoramento do CSI.