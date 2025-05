VÍDEO: Meninas de 9 e 10 anos são atropeladas ao atravessar a rua

No registro, as crianças, de 9 e 10 anos, saem de uma loja e seguem para atravessar a rua. Elas correm após um veículo passar, mas são atingidas por um outro carro que estava na direção contrária.

O impacto fez com que as duas fossem arremessadas. A menina mais nova sofreu ferimentos no pescoço, rosto e pernas, já a mais velha teve traumatismo craniano e permanece internada em estado grave. O motorista envolvido no acidente prestou socorro às vítimas.