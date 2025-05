Volta triunfante! Filipe Toledo brilha no circuito mundial

Com o título em Burleigh Heads, o surfista paulista alcança sua 17ª vitória em etapas do circuito mundial, tornando-se o brasileiro com mais conquistas no período de uma década — três a mais que Gabriel Medina.

A final foi marcada pelo equilíbrio e tensão. Logo no início da bateria, Toledo abriu vantagem com uma nota 8.53, respondida rapidamente por Wilson com um 8.10. Em seguida, o brasileiro ampliou a liderança ao marcar 9.07.

O australiano seguiu pressionando e chegou a somar 8.40 na última onda, mas não foi o suficiente para virar o resultado. Em meio à tensão dos minutos finais e até protestos de prioridade por parte de Wilson, Filipe Toledo manteve o controle e confirmou a vitória, celebrada com entusiasmo pela torcida brasileira na Austrália.