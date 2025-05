São José Futsal visita o Camaquã e busca primeira vitória na LNF

O São José Futsal visita o Velez Camaquã, Ginásio Municipal de Esportes Wadislau Niemxeski, em Camaquá (PR), na tarde deste domingo (11), a partir das 14h, em jogo válido pela quarta rodada da primeira fase da edição 2025 da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Agora, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, joga em busca da primeira vitória na competição nacional, após um início decepcionante.