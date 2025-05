Agência bancária é totalmente destruída em incêndio criminoso

O cenário é de devastação na agência do Banco Mercantil, localizada no centro de Arapiraca. O prédio, que pegou fogo na manhã desta quinta-feira (9), foi completamente consumido pelas chamas.

Imagens registradas no local revelam um interior irreconhecível: teto, móveis e paredes reduzidos a cinzas e estruturas retorcidas.