Motociclista fica ferido em colisão com carro no Urbanova em SJC

Um motociclista ficou ferido após colidir com um veículo na Avenida Durval Messias Queiroga, no bairro Urbanova, em São José dos Campos, na tarde desta sexta-feira (9). O acidente ocorreu por volta das 16h nas proximidades de um condomínio residencial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Testemunhas relataram que o condutor da moto tentava atravessar o canteiro central pela faixa de pedestres quando foi atingido pelo carro. O motociclista ficou caído no local com múltiplos ferimentos até a chegada do socorro médico.