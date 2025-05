Homem é assassinado a tiros na praça

Uma câmera de videomonitoramento registrou o momento em que um homem foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (8), no Conjunto Graciliano Ramos, bairro Cidade Universitária, em Maceió.

O crime aconteceu nas proximidades de um ponto de venda de churrasco, em uma via movimentada da região.