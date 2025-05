Obras na Dutra mantêm acesso interditado em Jacareí até quinta

A CCR RioSP prorrogou até quinta-feira (15) a interdição noturna do acesso à Rodovia Presidente Dutra em Jacareí para obras de alargamento do viaduto no bairro Rio Comprido. Inicialmente prevista para terminar neste sábado (10), a interdição ocorre das 22h às 5h na pista sentido Rio de Janeiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

Motoristas que trafegam pela Avenida Getúlio Dorneles Vargas devem seguir pelo trevo de Jacareí no sentido São Paulo e utilizar o retorno no km 161 para acessar a Dutra no sentido Rio. A concessionária informou que as obras poderão ser suspensas em caso de chuva.