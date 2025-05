Jacareí quase dobra câmeras de monitoramento na cidade

Jacareí deu um novo passo na modernização da segurança pública com o lançamento do COI 2.0 (Centro de Operações Integradas), apresentado oficialmente nesta sexta-feira (9). A nova fase do projeto amplia a cobertura de videomonitoramento na cidade e reforça o uso de tecnologias de reconhecimento facial.

Com a atualização, o número de câmeras em operação passará de 117 para cerca de 200. O sistema também passa a cobrir 18 acessos ao município — oito a mais do que na versão anterior — com leitura automática de placas de veículos.