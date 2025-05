Estuprou e maltratou a mãe de 98 anos, diz polícia

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

A denúncia partiu de vizinhos que relataram ouvir gritos constantes da idosa durante as madrugadas. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) foi acionada e, ao chegar ao endereço indicado, no bairro Correnteza, encontrou a vítima em condições degradantes: deitada sobre um colchão sujo, vestindo a única peça de roupa que possuía e com marcas visíveis de ferimentos e hematomas.

Segundo os policiais, a idosa relatou ter sido violentada sexualmente pelo filho durante a madrugada. Ela também disse que sentia fome e dores pelo corpo, afirmando que vinha se alimentando apenas com farinha misturada com água nos últimos dias.

O suspeito foi detido no local e conduzido à delegacia. O caso segue em investigação, e a vítima recebeu atendimento médico e acolhimento assistencial.