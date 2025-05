Bancário da Caixa Econômica da região morre e gera comoção

A cidade de Cachoeira Paulista amanheceu de luto com a notícia do falecimento de Jean Piorini, funcionário da agência local da Caixa Econômica Federal. A informação foi confirmada na manhã desta sexta-feira (9) pelo Portal 24 Horas Cachoeira Paulista, que emitiu nota de pesar se solidarizando com familiares e amigos.

O sepultamento está previsto para às 10h deste sábado (10), no Cemitério Municipal de Cachoeira Paulista.