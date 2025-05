Síndico faz reunião para aprovar 'caixinha' de R$ 1.800 a tráfico

A Polícia Civil do Rio de Janeiro instaurou um inquérito para apurar uma assembleia marcada por moradores de um condomínio em Madureira, na Zona Norte da capital, cuja pauta inclui a discussão sobre o pagamento de uma suposta mensalidade a traficantes da região.

De acordo com a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco), o síndico do residencial teria registrado em ata a proposta de pagamento de R$ 1,8 mil mensais a criminosos ligados à comunidade São José, que integra o Complexo da Serrinha, área sob domínio da facção Terceiro Comando Puro (TCP).