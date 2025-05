VÍDEO: Criminosos trocam tiros com polícia e PM é baleado

Um policial militar foi baleado na cabeça durante um tiroteio com criminosos em Bragança Paulista na última terça-feira (6). As imagens do confronto, capturadas por câmeras de segurança, estão sendo usadas pela Polícia Civil para identificar os envolvidos.

O vídeo mostra uma viatura da PM perseguindo suspeitos quando, de repente, o carro dos criminosos para e um dos ocupantes desce atirando. No momento do tiroteio, o PM que dirigia saiu do veículo, e a viatura desgovernada desceu a rua, subiu na calçada e derrubou um poste.