Dia das Mães: lasanha de camarão é uma boa pedida

O segundo domingo de maio é uma das datas mais esperadas no calendário dos brasileiros: o Dia das Mães. Para o setor de alimentação fora do lar, é também uma das ocasiões mais estratégicas do ano. Pensando nisso, a Unilever Food Solutions reuniu sugestões e dicas de ouro para transformar essa comemoração em uma oportunidade de aumentar o faturamento e fidelizar clientes.

Com um bom planejamento e criatividade, padarias, bares e restaurantes podem oferecer uma experiência afetiva e sofisticada, tanto para quem deseja almoçar fora quanto para quem opta por celebrar em casa com uma refeição especial.

Oportunidade de ouro para o food service

O Dia das Mães é uma ocasião em que famílias buscam momentos memoráveis à mesa. Investir em um cardápio exclusivo, que desperte memórias afetivas e valorize ingredientes tradicionais, é uma forma eficaz de se destacar. Segundo a Unilever Food Solutions, pratos com raízes culturais, releituras de clássicos e menus que combinem sabor, apresentação e experiência fazem toda a diferença na hora da escolha do restaurante.

Cardápio especial: o que servir?